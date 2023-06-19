الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: الحكومة الإسرائيلية الحالية تدعو لقتل الفلسطينيين وتدعم البناء الاستيطانى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

علّق محمود الحباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، بأن ما يجري هو عدوان وحرب شاملة يشنها الاحتلال بهدف تركيع الشعب الفلسطيني.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تدعو لقتل الفلسطينيين وتدعم قواعد البناء الاستيطاني، كما أن الاحتلال لا يريد هدوءا ولا استقرارا بل يريد استمرار دوامة العنف بما يخدم الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بات معزولا دوليا ويعاني أزمات داخلية، ولا يمكن أن نرفع الراية البيضاء مهما دفعنا من أثمان.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: "تعودنا على المقاومة وعلى الصعاب، وسنستمر لحين تحقيق أهدافنا، والانقسام الفلسطيني لا يوقفنا عن المطالبة بحقوقنا، ونحن موحدون في الميدان، ولا يوجد احتلال بلا مقاومة ومهما تغيرت الظروف من حقنا الدفاع عن نفسنا".

يشار إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، مما أدى إلى إصابة 18 شخصًا بالرصاص، بينهم 4 بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏ق القاهرة الإخبارية News AI-Qahera عاجل مستشار الرئيس فلسطيني للقاهرة :الإخبارية ما يجري في جنين هو عدوان وحرب شاملة يشنها الاحتلال بهدف تركيع الشعب الفلسطيني alqaheranewstv alqaheranewstv Ûlahanews Alqaheranewstv AIQaheraNewsTv f alqaheranews.net‏'‏‏
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