الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب إسبانيا بطلًا لدورى الأمم الأوروبية بفوزه على كرواتيا بركلات الترجيح

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

تُوج منتخب إسبانيا بطلًا لبطولة دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على كرواتيا بركلات الحظ الترجيحية، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، في نهائي المسابقة.

التعادل السلبي ظل سائد الموقف بين المنتخبين رغم سيطرة كرواتيا وتهديد إسبانيا، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية ومن ثم الاحتكام لركلات الجزاء.

وفي ركلات الجزاء، سجل فلاسيتش الركلة الأولى لـ كرواتيا، أعقبه خوسيلو بتسجيل الركلة الأولى لـ إسبانيا.

وسجل بروزوفيتش لـ كرواتيا، ورودري لـ إسبانيا في ثاني الركلات الترجيحية.

وفي الركلة الثالثة، أحرز لوكا مودريتش هدفًا، أعقبه ميكيل ميرينو بالتسجيل للإسبان.

وفي الركلة الرابعة، تصدى يوناي سيمون لتسديدة ماير، فيما وضع ماركو أسينسيو الكرة في الشباك بنجاح لـ إسبانيا.

وفي الركلة الخامسة، سجل إيفان بيريزيتش لـ كرواتيا، فيما أهدر إيمريك لابورت الركلة لـ إسبانيا بتسديده الكرة في العارضة، حارمًا بلاده من حسم اللقب.

وفي الركلة السادسة، تصدى يوناي سيمون لتسديدة بيتكوفيتش ببراعة، فيما سجل داني كارفاخال لـ إسبانيا، مهديًا اللقب لبلاده، وحارمًا الكروات من تحقيق بطولة للمرة الأولى في تاريخهم.

 

كرواتيا اسبانيا دوري الأمم الأوروبية لوكا مودريتش يوناي سيمون

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مصطفى فتحي: مستمر مع بيراميدز في الموسم الجديد

رئيس جهاز سفنكس يوجه بسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع الأراضى بالمدينة

لميس جابر تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائها مع مبارك ورأيه فى السيسى

لميس جابر لـ"الشاهد": 30 يونيو حالة تلاحم غير طبيعية

زلزال بقوة 6.4 يضرب خليج كاليفورنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران