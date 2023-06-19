منتخب إسبانيا بطلًا لدورى الأمم الأوروبية بفوزه على كرواتيا بركلات الترجيح

تُوج منتخب إسبانيا بطلًا لبطولة دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على كرواتيا بركلات الحظ الترجيحية، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، في نهائي المسابقة.

التعادل السلبي ظل سائد الموقف بين المنتخبين رغم سيطرة كرواتيا وتهديد إسبانيا، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية ومن ثم الاحتكام لركلات الجزاء.

وفي ركلات الجزاء، سجل فلاسيتش الركلة الأولى لـ كرواتيا، أعقبه خوسيلو بتسجيل الركلة الأولى لـ إسبانيا.

وسجل بروزوفيتش لـ كرواتيا، ورودري لـ إسبانيا في ثاني الركلات الترجيحية.

وفي الركلة الثالثة، أحرز لوكا مودريتش هدفًا، أعقبه ميكيل ميرينو بالتسجيل للإسبان.

وفي الركلة الرابعة، تصدى يوناي سيمون لتسديدة ماير، فيما وضع ماركو أسينسيو الكرة في الشباك بنجاح لـ إسبانيا.

وفي الركلة الخامسة، سجل إيفان بيريزيتش لـ كرواتيا، فيما أهدر إيمريك لابورت الركلة لـ إسبانيا بتسديده الكرة في العارضة، حارمًا بلاده من حسم اللقب.

وفي الركلة السادسة، تصدى يوناي سيمون لتسديدة بيتكوفيتش ببراعة، فيما سجل داني كارفاخال لـ إسبانيا، مهديًا اللقب لبلاده، وحارمًا الكروات من تحقيق بطولة للمرة الأولى في تاريخهم.