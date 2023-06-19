علاء عزمي: مسلسل رسالة الإمام ناقش 100 قضية فقهية

أكد الكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي، أن مسلسل رسالة الإمام تمت مراجعته من الأزهر الشريف، ومن مجمع البحوث الإسلامية بدقة، وكانت المراجعة متعددة الطبقات بدأت بالمراجعة الشاملة وصولا إلى مراجعة حلقة وراء أخرى.

وقال إنه الباحث الوحيد في مسلسل رسالة الإمام، مشيرًا إلى تعاون الباحثة مرفت البنداري في جزء من العمل التاريخي.

وأضاف أن “من المفاجآت أن الأزهر أشارإلى أن المسلسل تناول 100 قضية فقهية”، موضحًا أن بعض الاختيارات الدرامية التي يمكن فيها تجاوز ثابت ما لغرض درامي والتي منها متعلق بقراءات القرآن فقد كانت قراءة الإمام الشافعي هي قراءة "ابن كثير" ولكن في المسلسل قرأ بقراءة أهل مصر.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، والتي جاءت تحت عنوان "الدراما التاريخية في الميزان"، ندوة للكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي مسؤول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، وحاوره الكاتب الصحفي وسيم عفيفي، وأدار الحوار الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز.

وأقيمت الندوة بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.