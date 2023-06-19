رسميًا تحدد موعد وقفة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، حيث شهدت محركات البحث تساؤلات كثيفة لمعرفة موعد وقفة عيد الأضحى المبارك، وبالتالي أول أيام العيد، حيث لا يتبقى سوى أيام قليلة فقط تفصلنا عنهم.

موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2023

وأعلنت المملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه يكون الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري أول أيام شهر ذي الحجة من العام 1444 هجريًا، على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 28 من الشهر الميلادي ذاته هو يوم وقفة عرفات، ويليه يوم الأربعاء 28 من الشهر ذاته أول أيام عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 من يوم الوقفة، وهو يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، وتستمر حتى الأول من شهر يوليو وهو الموافق يوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ويتبقى من الإجازات الرسمية في شهر يونيو الجاري إجازة ثورة 30 من يونيو، وهي توافق يوم الجمعة ثالث أيام العيد.

فضل صيام العشر من ذي الحجة

ولصيام العشر من ذي الحجة فضل عظيم في الإسلام، حيث أوصى النبي بها في حديثه عندما قال:"ما من أيام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام"، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء".

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك

"عيد سعيد على الجميع، وكل عام وأنتم بألف خير وفي أفضل حال".

"كنت أعرف أنها مجرد مسألة وقت وستثبت للجميع أنك تستحق هذا التقدير".

"أطيب التهاني والأمنيات بنجاحك المبهر، آملين مواصلة هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات في مغامراتك القادمة".

"كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى سعيد عليكم وعلى أحبائكم".

"عيد أضحى سعيد.. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

"هذه ليست سوى البداية، فهناك مشوارًا طويلًا مليئا بالخير والنجاح لك".