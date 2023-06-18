الكيلو بـ160 جنيهًا.. شوادر لبيع اللحوم قبل "الأضحى" بالمحافظات

أكد اللواء خالد عبد الله الرئيس التنفيذى للشركة العامة لتجارة الجملة أن الشركة فتحت شوادر بـ6 محافظات وجارى استكمال باقي محافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وأشار إلى أن المخطط هو إنشاء من 3 إلى 4 شوادر في 14 محافظة التابعة لتغطية الشركة سلعيًا، مضيفًا أنه سيتم إنشاء تلك الشوادر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مضيفًا أن نشر تلك الشوادر بالمحافظات يأتي متزامنًا مع توجهات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم بالأسعار المخفضة.

وأضاف أن تلك الشوادر سيباع بها اللحوم البرازيلي والهندي بسعر 160 جنيهًا للكيلو والدواجن بـ85 جنيهًا للكيلو وأكد أن الشوادر الـ6 التي تم افتتاحها بمحافظات هي:

1- القاهرة شادر غمرة.

2- شادر أم بيومي.

3- شادر الإسماعيلية السوق التجاري.

4- شادر المنصورة بالدقهلية.

5- شادر الحامول بكفر الشيخ.

6- شادر منوف بالمنوفية.

من جانبه أكد المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة أنه جاري استكمال المخطط بافتتاح الشوادر بالمراكز والمدن بحد أقصى لن يتعدى اليومين، مؤكدًا أن توجيهات اللواء خالد عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة قضت بإنشاء تلك الشوادر بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتقريب السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشركة نشرت عدد كبير من المنافذ المتنقلة أيضًا بمراكز ومدن المحافظات التابعة للشركة سلعيًا.