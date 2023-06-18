الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"سيامة شمامسة جدد بالمعادي".. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية اليوم

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، في كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي الجديدة.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٧ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ٦ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها. 

وشجع نيافته الفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

تطييب رفات الشهيد أبو سيفين بمدينة السلام

ترأس الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفين، عشية الشهيد أبو سيفين، وطيَّب نيافته رفات الشهيد، بكنيسة السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية بمنطقة أهالينا بمدينة السلام.

وفي السياق ذاته ألقى نيافته عظة اجتماع الشباب بالكنيسة ذاتها.

سيامة دياكون لخدمة شباب إيبارشية هولندا في الذكرى الـ ١٠ لتأسيس الإيبارشية

احتفلت إيبارشية هولندا بالذكرى العاشرة لتأسيسها، بسيامة نيافة الأنبا أرساني أسقفًا لها.

بدأ اليوم الاحتفالي بصلاة القداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا أرساني في كاتدرائية السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية و عدد كبير من شعبها. 

وتناول نيافته في عظة القداس التي ألقاها باللغة الهولندية موضوع بعنوان "مبادئ أساسية في تأسيس الكنيسة القبطية في هولندا". 

وبعد صلاة الصلح سام نيافته الشماس بيتر القمص أنجيلوس ميخائيل في درجة دياكون (الشماس الكامل). لخدمة الشباب وهو باكورة التكريس من أبناء الجيل الثاني.

كما افتتح نيافته وتدشين جداريات مميزة من الموزاييك في واجهة الكنيسة، على اليمين جدارية تمثل السيدة العذراء أيقونة الظهور وعن اليسار جدارية تمثل القديسة فيرينا شفيعة الكنيسة.

حضر الاحتفال ايضا السيد Han ter Heegde عمدة مدينة بوسوم وألقى كلمة هنأ فيها نيافة الأنبا أرساني وشعب الإيبارشية بهذه المناسبة. وألقيت عدة كلمات في الاحتفال إلى جانب عدد من الفقرات.

أرثوذكسي ارثوذكسية الأسقف العام لكنائس الأنبا مكسيموس الأنبا دانيال مطران المعادي و الأنبا مكسيموس ا الذكرى العاشرة السيدة العذراء السيدة العذرا الشهيد ابو سيفين القداس الإلهي الكنيسة الأرثوذكسية

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