سامح شكرى: مصر دائما تضطلع بمسئولياتها إزاء أشقائها وتستضيف العديد من اللاجئين

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لها علاقات وطيدة مع الشركاء على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن تناول خلال لقائه مع جوزيب بوريل، ممثل الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أهمية استئناف المسار السياسي، لتحقيق مصلحة الشعب السوداني.

وأضاف خلال رده على سؤال أحد الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بجوزيف بوريل: “كما تناول النقاش حماية السودان من التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالحها”، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع دول الجوار للحفاظ على الشعب السوداني.

مصر تستضيف أشقاءها وأتاحت لهم اللجوء إليها هربًا من ويلات الحرب

وتابع أن مصر تستضيف أشقائها وأتاحت لهم اللجوء إليها هربًا من ويلات الحرب، الأمر الذي يمثل قدر من الضغوط الاقتصادية ولكن مصر دائما تضطلع بمسئولياتها إزاء أشقائها، وتستضيف العديد من اللاجئين ولا تقيم مخيمات لاجئين لكنها تتركهم في المجتمع المصري بكل حرية وبكل رعاية تستطيع الدولة أن تقدمها.

وأكد أننا نحتاج لاستمرار الدعم من قبل أشقائنا في الدول الصديقة لأنها مصلحة مشتركة فمصر أصبحت دولة مقصد وإذا تعثرت الأمور ستعود مرة ثانية لتكون دولة معبر، مما يمثل ضغوطًا على الاتحاد الأوروبي.