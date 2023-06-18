الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على جنوب السودان بهدفين

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب السودان الودية، بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد.

سجل هدفي منتخب مصر مصطفى فتحي في الدقيقة 23 ومحمود كهربا في الدقيقة 45.

وجاء الهدف في الدقيقة 23 بعد تمريرة من كهربا وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة من زاوية ميتة بمحاذاة خط الملعب سكنت الزاوية الضيقة للحارس خميس دانيال داك.

وفي الدقيقة 27 كاد أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة طولية قبل أن يستلم الكرة ويسدد كرة قوية بقدمه اليسرى بجوار القائم.

في الدقيقة 31 فاصل من التمريرات المتتالية من لمسة واحدة بين أقدام لاعبي منتخب مصر انتهت بعرضية من أحمد رمضان من يمين منطقة الجزاء قابلها زيزو بتسديدة من على حدود منطقة الـ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 33 تسديدة قوية من تريزيجيه من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس خميس دانيال داك من يسار مرماه.

كهربا أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعدما استلم تريزيجيه تمريرة خاطئة من مدافع جنوب السودان، قبل أن يرسلها إلى كهربا الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - أحمد فتوح

خط الوسط: مهند لاشين - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى فتحي - محمود كهربا - محمود تريزيجيه