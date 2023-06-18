اللقاء الروحي لمجلس جنود مريم بكنيسة العذراء

نظم مجلس جنود مريم، منطقة غرب الإيبارشية، لقاءً روحيًا بين ضباط فرق المنطقة، بكنيسة العذراء أم النور، ببلنصورة، تحت رعاية الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

حضر اللقاء الأب بطرس خلف، راعي الكنيسة، والقمص إبراهيم زكي، راعي كنيسة مار جرجس، بطنطاوي، والأب متى رزق، راعي كنيسة القديسين بطرس وبولس، بعزبة فانوس.

وأكد الأب متى أهمية العمل المشترك على خطى الكنيسة الأولى، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور جنود مريم، لكي تكون الذراع اليمنى للكاهن.

تضمن اللقاء أيضًا مناقشات متبادلة، من أجل تنظيم أمور الخدمة، حيث عبر الأب إبراهيم عن أهمية إقامة أيام تكوينية روحية.

كذلك، ألقى الأب بطرس محاضرة بعنوان "مريم الخادمة"، من خلال التركيز على ما يلي: مريم خادمة للرب، مريم خادمة للبشرية، بالإضافة إلى مريم الخادمة الأمينة في مسيرة يسوع على الأرض.