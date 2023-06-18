الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا فى نهائى دورى الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لـ إسبانيا، عن تشكيل منتخب بلاده، لمواجهة كرواتيا، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، فتُقام في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

أما عن تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: خيسوس نافاس - لي نورماند - إيمريك لابورت - جوردي ألبا.

خط الوسط: رودريجو - فابيان رويز - بابلو جافي.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - ييرمي بينو - ألفارو موراتا.

يُذكر أن منتخب إيطاليا قد احتل المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بفوزه على إيطاليا بهدفين مقابل هدف، فيما أقصى منتخب كرواتيا نظيره الهولندي، بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد الاحتكام للأشواط الإضافية.

يُذكر أن منتخب إسبانيا احتل المركز الثاني في النسخة السابقة لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما خسر أمام فرنسا.

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