كيف حافظت إيطاليا على الميدالية البرونزية في دوري الأمم الأوروبية؟

أكد منتخب إيطاليا تفوقه على نظيره الهولندي في بطولة دوري الأمم الأوروبية إذ تمكن “الأتزوري” من الاحتفاظ بالميدالية البرونزية للنسخة الثانية على التوالي من دوري الأمم الأوروبية بانتصاره المثير على هولندا بنتيجة 3 – 2 في المباراة لتحديد المركز الثالث.

المواجهتان الأوليتان بين إيطاليا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

وفي النسخة الماضية 2019 – 2020 التقى المنتخبان، لكن في دور المجموعات تحديدا في المجموعة الأولى، وفازت إيطاليا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية، وتعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الرابعة.

إيطاليا والميدالية البرونزية الأولى في دوري الأمم الأوروبية

في هذه النسخة استطاعت إيطاليا أن تتجاوز دور المجموعات بتصدرها للمجموعة برصيد 12 نقطة جمعتها من 3 انتصارات على منتخبات هولندا، وبولندا، والبوسنة والهرسك، و3 تعادلات بواقع تعادل مع كل منتخب من الثلاثة.

وفي دور قبل النهائي انهزمت إيطاليا على يد منتخب إسبانيا بنتيجة 1 – 2 لتلعب إيطاليا للمرة الأولى على الميدالية البرونزية، ونجحت في الحصول عليها بفوزها على منتخب بلجيكا بنتيجة 2 – 1.

هولندا تفشل في تجاوز دور المجموعات في النسخة الماضية

في حين حلت هولندا وصيفة في المجموعة بفارق نقطة يتيمة عن إيطاليا، وحصدت النقاط الـ11 من 3 انتصارات منها اثنين على بولندا وانتصار وحيد على البوسنة والهرسك، وتعادلين مع منتخبي البوسنة والهرسك، وإيطاليا، وهزيمة واحدة على يد إيطاليا.

طريق إيطاليا إلى الميدالية البرونزية الثانية

وفي النسخة الحالية، احتلت إيطاليا صدارة المجموعة الثالثة بـ11 نقطة حصدتها من 3 انتصارات بواقع انتصيرين على منتخب المجر، وانتصار يتيم على منتخب إنجلترا وتعادلين مع منتتخبي ألمانيا، وإنجلترا، وهزيمة يتيمة لكن بنتيجة كبيرة 2 – 5 على يد ألمانيا في الجولة الرابعة.

وفي دور الأربعة خسرت أمام إسبانيا بنتيجة 1 – 2.

مشوار هولندا في النسخة الحالية

بينما اعتلت هولندا صدارة المجموعة الرابعة بعد أن جمعت 16 نقطة من 5 انتصارات منها انتصاران على كل من منتخب بلجيكا، ومنتخب ويلز، وانتصار وحيد على بولندا، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدفين لكل منهما مع بولندا في الجولة الثالثة.

وهولندا كان المنتخب الأكثر جمعا للنقاط في دور المجموعات كما أنه كان الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة، إضافة إلى أنه كان المنتخب الأقوى هجوما بتسجيله 14 هدفا، ولم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف.

وفي دور نصف النهائي تعرض لخسارة كبيرة بنتيجة 2 – 4 أمام منتخب كرواتيا.

في النسخ الثلاث إيطاليا تتقدم ولم تتراجع

إيطاليا في النسخ الثلاث في دوري الأمم الأوروبية احرزت الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين أي تقدمت، ولم تتراجع لأن في النسخة الأولى 2018 – 2019 فشلت في تخطي دور المجموعات حيث احتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط جمعتها من انتصار يتيم على بولندا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الرابعة، وتعادلين مع منتخبي بولندا، والبرتغال، وهزيمة يتيمة على يد البرتغال بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثانية.

هولندا فشلت في تكرار انجازها في النسخة الأولى لكنها أفضل من النسخة الماضية

بينما حصلت هولندا في النسخ الثلاث على الميدالية الفضية في النسخة الأولى بخسارتها في المباراة النهائية أمام البرتغال بنتيجة هدف نظيف.

وقبلها تصدرت المجموعة الأولى بـ7 نقاط حصدتها من انتصارين على ألمانيا، وفرنسا، وتعادل واحد كان إيجابيا بهدفين لمثلهما مع ألمانيا في الجولة السادسة، وهزيمة واحدة على يد فرنسا بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية.

وفي دور قبل النهائي أقصت إنجلترا بفوزها عليها بنتيجة 3 – 1.

بالرغم من فقدان هولندا المركز الثالث إلا أنها حققت نتائج أفضل من النسخة السابقة.