التعاملات المسائية| سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 18 يونيو 2023

سعر صرف الدولار اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، سجل استقرارًا مقابل العملة المحلية خلال التعاملات المسائية في البنوك، حيث شهد الدولار الأمريكي تصدرًا على محركات بحث "جوجل" خلال الايام الماضية، لارتباط سعره ببعض أسعار السلع المحلية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

ويقدم الدستور آخر تحديث لـ سعر صرف الدولار اليوم الأحد 18 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الاحد

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 18 يونيو مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، في التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.