سعر الدولار اليوم الأحد 2023/6/18 فى البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير بالبحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية على مدار اليوم، لرصد استمرارية استقرار سعره في البنوك أم تغير مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم الأحد 18 /6 /2023 في البنوك المصرية

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 18 /6 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري



30.8414 جنيه للشراء.

30.9386 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس



30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 18 /6 /2023



يورو

33.4044 جنيه للشراء.

33.5219 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

39.0360 جنيه للشراء.

39.1713 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

34.1999 جنيه للشراء.

34.3228 جنيه للبيع .

100 ين يابانى

21.8532 جنيه للشراء.

21.9267 جنيه للبيع.

ريال سعودى

8.2228 جنيه للشراء.

8.2492 جنيه للبيع.

دينار كويتى

100.3724 جنيه للشراء.

100.7213 جنيه للبيع.

درهم إماراتي

8.3968 جنيه للشراء.

8.4237 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.3072 جنيه للشراء.

4.3216 جنيه للبيع.

