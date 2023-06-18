الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعصار مدمر يوقع قتلى فى البرازيل وتحذيرات من انهيارات أرضية

إعصار مدمر
إعصار مدمر

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات من الإعصار المدمر الذي هزّ البرازيل، الذي أدى إلى وقوع قتلى ومصابين ومفقودين.

تسبب الإعصار في وفاة وإصابة العديد من الأشخاص، بالإضافة إلى اختفاء البعض، وبلدان غمرتها الماء.

وقالت السلطات البرازيلية إن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، بعد أن ضرب الإعصار ولاية ريو جراند دو سول.

حيث تسببت عاصفة في هطول أمطار غزيرة، وأشارت السلطات إلى أن طائرات هليكوبتر رصدت المناطق المتضررة بحثًا عن 20 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين.

السلطات البرازيلية تحذر من احتمال حدوث انهيارات أرضية

وأكدت السلطات البرازيلية أن بلدة كارا تعد أكثر المناطق تضررًا من الإعصار، حيث وجه حاكم الولاية إدواردو ليتي بتقديم الدعم على وجه السرعة، فيما لجأ العديد من السكان إلى الاحتماء بالمنشآت الرياضية الموجودة.

كما أصدرت السلطات تحذيرًا من احتمال حدوث انهيارات أرضية.

البرازيل إعصار البرازيل القاهرة الإخبارية إعصار البرازيل المدمر ولاية ريو جراند دو سول

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