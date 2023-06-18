الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء السقطي: الهجرة غير الشرعية مُهلكة.. والوطن بحاجة لمشروعات صغيرة

علاء السقطي
علاء السقطي

قال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أربطة الأحذية يتم استيراده من الخارج، والمكنة المخصصة لهذا المشروع لا تتجاوز الـ٢٠٠ ألف جنيه، لذا على الشباب النظر لتلك المشروعات الصغيرة قبل العزم على الهجرة بصورة غير شرعية للخارج، خاصة وأن الهجرة الغير شرعية تتطلب منهم مبلغ مالي أيضاً، لذا العمل على أرض الوطن أفضل بكثير من التعرض للتهلكة بالخارج.

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأموال التي يتم دفعها في الهجرة الغير شرعية يمكن من خلالها فتح باب رزق في الوطن، من خلال فتح مشروع صغير بدلاً من السفر للخارج، خاصة وأن الهجرة الغير شرعية تقضي في الأساس على الشخص.

وتابع: "فيه ناس بتحلم تروح أوروبا وبتستسهل الغربة بصورة كبيرة، والخاسر الأول في المعركة هو الشخص ذاته".

 سوق العمل المصري 

واستطرد: "أريد من الشباب المصري أن يقتنعوا أن السوق المصري بحاجة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة قبل السفر للخارج والتعرض للمخاطرة الشديدة".

علاء السقطى الهجرة غير شرعية برنامج صالة التحرير صدى البلد عزة مصطفى مخاطر الهجرة غير شرعية

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