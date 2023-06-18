الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 750 دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالمحلة

دقيق
دقيق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة مكبرة علي المخابز البلدية والسياحية بناحية مركز وبندر المحلة الكبري، وأسفرت الحملة عن ضبط 15 جوال دقيق مدعم وزن الواحد 50 كيلو جرام، بلغ إجمالي 750 كيلو جرام، دقيق بلدى مدعم تم تجميعهم بغرض التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية  بمركز المحلة الكبري، من ضبط صاحب مخبز استولى على 9  أجوالة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له، وآخر إستولي علي 6 أجولة، وذلك عقب إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز السنطة، استولى على 9 أجولة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية  بمركز السنطة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 9  أجوالة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.

كما تمكنت مديرية التموين بالغربية من مصادرة 500 ألف عبوة عصير وحلوى أطفال منتهية الصلاحية، داخل مصنع بير سلم غير مرخص بطنطا.

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