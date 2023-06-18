قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة قبل عيد الأضحى المبارك حتى يتمكنوا من تجهيز احتياجات العيد دون مشقة .

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٣ .

موعد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٣

بدأ العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفق جدول وضعته وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو الجاري قبل موعدها بما يقرب من اسبوع احتفالًا بعيد الاضحى المبارك .

وبدأ صرف مرتبات شهر يونيو اليوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، وصرف العاملون في بعض الوزارات مرتبات شهر يونيو وهي وزارات (القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الداخلية، شؤون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي، التموين، السياحة، النقل، البترول، الصحة، الاتصالات، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الإسكان، الآثار، قطاع الأعمال العام، الأوقاف، الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، وأيضًا مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات.

على أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو للفئة الثانية غدًا الاثنين الموافق 19 يونيو للهيئات والجهات : التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية.

موعد عيد الأضحى 2023

ووفق الحسابات الفلكية يكون موعد عيد الاضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري وتكون اجازة عيد الأضحى 5 أيام لجميع العاملين في الدولة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وتستمر حتى 1 يوليو 2023 .

وتستطيع دار الافتاء مساء اليوم الاحد هلال شهر ذي الحجة والتي يكون عيد الاضحى في اليوم العاشر منه .