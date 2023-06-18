أغانى وثنائيات أشهر الأوبرات العالمية على المسرح الصغير.. الخميس والجمعة

‏تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 22، 23 يونيو على المسرح الصغير.

يضم البرنامج مجموعة من الأغاني والثنائيات التي تضمنتها أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها زواج ڤيجارو- هكذا يفعلن جميعًا- الناي السحري- دون چيوفاني لـ موتسارت، شمشون ودليلة لسان صانس، توسكا لبوتشيني، ماكبث - الحفل التنكري لڤيردي، كارمن لبيزيه، حلاق إشبيليه لروسيني، فاوست لجاوند، الأرملة الطروب لـليهار.. أداء إيمان مصطفى، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، جاكلين رفيق، إلهامي أمين، جيهان فايد، عمرو مدحت، ليلي إبراهيم، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، برهان الدين فاروق، أسامة جمال، ميريتا عماد، نور أشرف وأحمد الشيمي.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.