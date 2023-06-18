بنك القاهرة يحصد جائزة International Business Magazine كأفضل بنك فى المسئولية المجتمعية فى مصر لعام 2023

حصد بنك القاهرة جائزة International Business Magazine كأفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر لعام 2023 “Best CSR Bank in Egypt”استنادًا إلى مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والإستراتيجية التي يتبناها البنك، وكذلك الأنشطة الخاصة بمجال المسئولية المجتمعية.

تأتى تلك الجائزة استكمالاً لسلسلة الجوائز التى حصل عليها البنك من المجلة، حيث حصد البنك عام 2020 جوائز المؤسسة بإعتباره الأفضل فى "معاملات الصرف الأجنبى" و"إدارة الخزانة".



وبهذه المناسبة أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بحصول البنك على تلك الجائزة تتويجًا لجهوده وتأكيدًا لدوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والتى تأتى فى صدارة أولويات البنك، مؤكداً حرص البنك على مراعاة البعد المجتمعى فى كافة السياسات والإجراءات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



فيما أوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة أنه فى إطار إستراتيجية بنك القاهرة لتحقيق التنمية المستدامة نقوم بدعم مجالات هامة ومن أبرزها التمكين الإقتصادى لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة المعيلة فى جميع محافظات مصر وخاصة صعيد مصر والذى يستحوذ على أكثر من 90% من مبادراتنا، إلى جانب الأهتمام بملف الصحة وجودة التعليم ودعم قطاع الرياضة والحفاظ على البيئة وتنمية وإعمار القرى ومساندة الإقتصاد القومى وغيرها من الملفات الهامة.

هذا وقد سبق للبنك الحصول على تصنيف "الأفضل فى المسئولية الإجتماعية" و"الأكثر استدامة بشمال أفريقيا" من مجلتى "Global Economics" و"International Investor " العالميتين لعام 2020، ويحرص بنك القاهرة دوماً على أن تكون المبادرات التى يتبناها البنك نابعة من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصرى، كما يراعى البنك تحقيق عنصر الإستدامة بصفة رئيسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

