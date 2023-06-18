الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بترويج الاستروكس فى السلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام اليوم الأحد، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهم  كمية من مخدر الاستروكس وزنت 670 جراما  بمنطقة السلام.

كما طالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، واستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت 670 جرامًا، ومبلغ مالي وسلاح أبيض وهاتف محمول، وبسؤالهم أقرّوا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

استعجال التحريات الاستروكس التحريات السلام الكسب غير المشروع الكيماوى

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