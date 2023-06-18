حبس متهمين بسرقة السيارات فى المرج

قررت نيابة المرج، اليوم الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة السيارات بمنطقة المرج، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تقطيعها والتربح والكسب غير المشروع.

كانت البداية عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط عاطلين "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة القسم وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة السيارات بهدف تقطيعها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.