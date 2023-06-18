الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

14 مصابًا فى حادث بالقصاصين بالإسماعيلية

حادث بالقصاصين بالإسماعيلية
حادث بالقصاصين بالإسماعيلية

أُصيب 14 شخصًا في حادث بنطاق مدينة القصاصين على طريق ٣٦ الحربي، ونقلوا على أثره للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث على طريق 36 الحربي في نطاق مدينة القصاصين.

وقالت مصادر إن المصابين 14 شخصًا، ونقلوا لمستشفيات مختلفة في نطاق محافظة الإسماعيلية.

ووجّه اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الشرطة وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وجارِ سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية لمعرفة ملابسات الحادث.

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