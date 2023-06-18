الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 31 ألفًا و400 ميجاوات

مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأحد، يبلغ نحو 31 ألفًا و400 ميجاوات، نظرًا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 33 درجة مئوية في نهار اليوم الأحد 18 يونيو 2023.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الأحد يبلغ نحو 31 ألفا و 400 ميجاوات.

كما أشار إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس السبت نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم الأحد، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الأحد" منذ منتصف الليل ، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.

مرصد الكهرباء أقصي حمل مسائي اليوم

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