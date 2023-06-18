تستطلع دار الإفتاء اليوم رؤية هلال ذي الحجة 2023 وبناءً عليه يتم تحديد الموعد الرسمي لبداية شهر ذي الحجة والذي يكون عيد الأضحى في اليوم العاشر منه، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد رؤية هلال ذي الحجة 2023 وموعد أذان المغرب لصيام العشر أيام .

موعد رؤية هلال ذي الحجة 2023

حددت البحوث الفلكية موعد بداية شهر ذي الحجة غدًا الإثنين ليكون موعد عيد الاضحى يوم الثلاثاء بعد المقبل ، وتستطلع دار الإفتاء مساء اليوم الأحد رؤية هلال ذي الحجة لتحديد مولد الهلال من عدمه .

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، إنه طبقا للحسابات الفلكية فإن اليوم سيشهد رؤية هلال ذي الحجة الذي يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444هــ الموافق 18 يونيو على أن تكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/6/2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري.

موعد أذان المغرب في العشر الأوائل من ذي الحجة

حددت البحوث الفلكية موعد أذان المغرب في العشر الأوائل من ذي الحجة ، وتصل عدد ساعات الصيام 16 ساعة صيام ، ويأتي موعد أذان المغرب كالتالي :

الاثنين 18 يونيو الموافق 1 ذي الحجة : 7:59 مساءً.

الثلاثاء 19 يونيو الموافق 2 ذي الحجة : 7:59 مساءً.

الأربعاء 20 يونيو الموافق 3 ذي الحجة : 7:59 مساءً.

الخميس 21 يونيو الموافق 4 ذي الحجة : 7:59 مساءً.

الجمعة 22 يونيو الموافق 5 ذي الحجة : 7:59 مساءً.

السبت 23 يونيو الموافق 6 ذي الحجة : 7:59 مساءً.

الأحد 24 يونيو الموافق 7 ذي الحجة : 8:00 مساءً.

الاثنين 25 يونيو الموافق 8 ذي الحجة : 8:00 مساءً.

الثلاثاء 26 يونيو الموافق 9 ذي الحجة : 8:00 مساءً.

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