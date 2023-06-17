تزايد البحث في الآونة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن فضل صيام يوم عرفة، لما له من فضل عظيم، خاصة ومع قرب انتهاء شهر ذي القعدة وقيام دار الإفتاء المصرية الأسبوع المقبل باستطلاع شهر ذي الحجة، حيث يستحب الإكثار من الأعمال الصالحات فى هذا اليوم ففى الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء"، رواه البخاري.

فضل صيام يوم عرفة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يحاول العديد من المسلمين في شتى بقاع الأرض اقتناص ثواب صيام يوم عرفة، خاصة لما له من فضل عظيم، خاصة أن صيام ذلك اليوم سنة مؤكدة.

وأجابت لجنة الفتاوى بالأزهر عن فضل صيام يوم عرفة، مؤكدة أن المسلم الذي لا يصوم يوم عرفة لا يوجد عليه كفارة، إلا أنه من السنة أن يصوم المسلم هذا اليوم وأن يُكثر من العمل الصالح به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ" أخرجه الترمذي في سننه.

وروي عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: "صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها" ففضل الصيام على الله فثواب هذا اليوم المبارك هو أن يغفر الله لعباده الصالحين سنتين وهي القادمة والسنة السابقة.

ومن الأعمال المستحبة في هذا اليوم الكريم هي التكبير بصوت عالي والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن ومن المستحب أداء الصلاة جماعة في المنزل؛ نظرا للظروف الحالية فعليها نفس أجر الصلاة بالمسجد، بجانب قراءة أذكار الصباح بعد صلاة الفجر ومن ثم تلاوة القرآن والصيام عن الشهوات وأعراض الناس بجانب الصيام عن الأكل وشرب ويفضل.

كما أن صيام أول تسعة أيام من ذي الحجة سُنة هناك كراهة في تركها، أما الحديث المذكور على لسان أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر: "ما رأيت الرسول صام العشر قط"، فإنه لا يعني أن النبي لم يصم العشر الأوائل من ذي الحجة، لكنه يعني أنها لم تر النبي يصوم، لأن النبي كان له أكثر من زوجة، وربما أنه عندما كان موجودا عندها في أحد هذه الأيام لم يكن صائما، وربما آثر أن يعلمنا أن إفطار هذه الأيام ليس حراما، وبالتالي فإنه علمنا أنه لا يلتزم بها التزاما تاما حتى لا يظن المسلمون أنها فرض.