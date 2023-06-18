الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 170 حالة في قافلة طبية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 170 حالة من غير القادرين ضمن "حياة كريمة" من أهالي منطقة الشعبية بمدينة المحلة، وقريتيّ كفور بلشاي بمركز كفرالزيات، وكفر سبطاس بمركز طنطا.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني  للعمل الأهلي التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات متنوعة: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

وأشار عبدالمتجلي، إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن تلك الجمعيات أصبحت شريكًا أساسيًا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

توقيع الكشف الطبي حريق حالة القادرين ضمن حياة كريمة الشعبية بمدينة

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