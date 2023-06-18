الاستعلام عن بطاقه الخدمات المتكاملة بالبريد منض من الموضعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر.

وتستمر عمليات البحث بشكل يومي على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة تفاصيل الاستعلام عن بطاقه الخدمات المتكاملة بالبريد بشكل إلكتروني.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة التفاصيل الكاملة والخطوات للاستعلام عن بطاقه الخدمات المتكاملة بالبريد، ويرصد “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل خطوات الاستعلام بطاقه الخدمات المتكاملة إلكترونياً، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

الاستعلام عن بطاقه الخدمات المتكاملة بالبريد

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، حيث يمكن الاستفادة من المميزات التي تقدمها البطاقة منها الكشف الطبي المجاني، ويستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بهم عن طريق الموقع المحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام بطاقه الخدمات المتكاملة إلكترونياً

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول على بوابة خدمات ذوي القدرات الخاصة المخصصة لذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن، وللتسجيل أضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على أيقونه الاتسعلام عن الطلب.

3 - ثم يقوم المستعلم بكتابه بياناته إلكترونياً من خلال إدخال الرقم القومي السارى الخاص بالمواطن المكون من 14 رقم.

4 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على كلمة بحث لتظهر حالة الطلب إما القبول أو الرفض.

5 - وأخيراً إذا تم قبول حالة الطلب يتم حجز موعد من خلال الضغط على أيقونة الحجز بالبوابة.

الأوراق المطلوبة لبطاقة الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة، وهما كالتالي: