"الدستور" يكشف تفاصيل عرض الزمالك للتعاقد مع حسين الشحات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الدخول في باب المفاوضات مع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر، أن إدارة الزمالك قدمت عرضا للشحات بقيمة 35 مليون جنيه في الموسم على أن يحصل على 50% مقدم تعاقد مع الفريق.

وأوضح المصدر، أن الزمالك عرض على الشحات إلغاء نسبة المشاركة في عقده ويحصل على قيمة عقده كاملًا بنسبة 100%.

وينتهي عقد الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي بدون العودة لمسئولي الأهلي.

ولم يجدد الشحات للأهلي حتى الآن بسبب الخلافات مع الإدارة الحمراء على بعض بنود التعاقد بين الطرفين، وهو ما جعل الأمر معلقا حتى الآن.

ويمتلك الشحات في جعبته عرضًا من الدوري السعودي وبراتب كبير، لكن اللاعب لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.