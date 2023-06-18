الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل cop28

الدولية للطاقة المتجددة تبدأ أولى خطوت تسريع التحول للطاقة النظيفة في الكاريبي

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

تنطلق اليوم أولي خطوات التعاون بين  الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وحكومات منطقة البحر الكاريبي، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين،  بشأن تسريع استثمارات التحول في مجال الطاقة في منطقة البحر الكاريبي.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، فرانشيسكو لا كاميرا، بينما نتطلع نحو COP 28 وما بعده ، فإن IRENA تقف حازمة في التزامها بالعمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي وشركائها لتقديم حلول تحويلية لجميع الجزر الصغيرة. وأنه يمكن تمكين المنطقة لمحاربة أزمة المناخ ، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها".

عقد مؤتمر "التعاون بين إيرينا ومنطقة البحر الكاريبي من أجل تعزيز الاستثمارات في مجال تحويل الطاقة وتمويلها في نهاية مايو 2023"، الذي عقد في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو في إطار مبادرة منارات الدول الجزرية الصغيرة النامية التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، بالشراكة مع المسرع الكاريبي الذكي للمناخ، وبنك التنمية الكاريبي والمركز الكاريبي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 

منذ الاجتماع الوزاري للدول الجزرية الصغيرة النامية الذي انعقد خلال الدورة الثالثة عشرة لجمعية آيرينا في يناير 2023 ، كانت هناك حاجة ملحة لإزالة الحواجز التي تعيق تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المستدامة والقابلة للتمويل في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

 

استجابة لهذا الإلحاح، يدعم المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام في بربادوس مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في الجزر الصغيرة في إعداد مشاريع قابلة للتمويل والتصدي للعقبات الإدارية في تأمين التمويل. يوفر الحدث أيضًا منصة لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بتمويل الطاقة المتجددة وتنفيذها وتأثيرها في منطقة البحر الكاريبي.

 

كما تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير بعنوان: "تقرير التقدم السنوي لمبادرة منارات الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2023". يوضح التقرير بالتفصيل التقدم الذي أحرزته الدول الجزرية الصغيرة النامية عبر مجالات الأولوية الـ 11 لمبادرة منارة الدول الجزرية الصغيرة النامية في الفترة من 2021 إلى 2022 ، بدعم من الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنياً نحو اتفاقية باريس.

الوكالة الدولية الطاقة المتجددة منطقة الكاريبى

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