كواليس تصوير "طبيبة شرعية" بمشاركة نخبة من النجوم المصريين والعرب (صور)

بدأ صناع وأبطال مسلسل "طبيبة شرعية" تصوير أحداث العمل ليصبح أول مسلسل يبدأ تصويره بعد موسم رمضان الماضي، وذلك باستديو السمنودي، وبحضور أغلب أبطال المسلسل، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم بشرى، نضال الشافعى، رزان مغربي، صلاح عبدالله، ومروة عبدالمنعم.

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

ويستمر تصوير العمل لمدة ثلاثة أشهر، تمهيدا لعرضه عبر عدد من القنوات المصرية والعربية، بالإضافة إلى بعض المنصات الشهيرة بالتزامن مع عرضه تليفزيونيًا.

ويقول السيناريست محمد الغيطي في تصريحات صحفية، إنه يطرق بابا جديدا بهذا السيناريو في دراما التشويق والإثارة، وقد استعان بعدد من الخبراء في مجال الطب الشرعي بالإضافة إلى الاطلاع على أكبر موسوعة عربية في هذا المجال لتدقيق المعلومات العلمية والمصطلحات والحقيقة، كاشفا عن أن قدرات الفنانة بشرى في اللغة الإنجليزية أضاف لفريق العمل الكثير خلال بروفات القراءة، مشيرا إلى أنها فنانة ملتزمة جدا وصديقة عزيزة يعتز بوجودها في هذا العمل.

وأضاف الغيطي أنه سعيد بالتعاون مع المخرج الشاب شادي أبوشادي، وتوقع أن يكون إضافة لقائمة المخرجين المتميزين جدا في مصر لأنه مطلع على كل التقنيات الحديثة في الصورة ويتحكم في أدواته جيدا.

المسلسل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبوشادي، وإنتاج محروس المصري ومحمود كامل رزق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم المصريين والعرب، أبرزهم، بشرى، نضال الشافعى، رزان مغربي، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، منذر رياحنه، أيمن عزب، عابد عناني، آمال رمزي، وياسمين جمال، بالإضافة إلى النجم فراس سعيد، ومريم الجزائرية، كما يشارك في البطولة سميرة صدقي، محمد عبدالجواد، ياسر على ماهر، وضيف شرف الفنان القدير رشوان توفيق.