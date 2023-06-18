الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كواليس تصوير "طبيبة شرعية" بمشاركة نخبة من النجوم المصريين والعرب (صور)

طبيبة شرعية
طبيبة شرعية

بدأ صناع وأبطال مسلسل "طبيبة شرعية" تصوير أحداث العمل ليصبح أول مسلسل يبدأ تصويره بعد موسم رمضان الماضي، وذلك باستديو السمنودي، وبحضور أغلب أبطال المسلسل، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم بشرى، نضال الشافعى، رزان مغربي، صلاح عبدالله، ومروة عبدالمنعم.

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

 

ويستمر تصوير العمل لمدة ثلاثة أشهر، تمهيدا لعرضه عبر عدد من القنوات المصرية والعربية، بالإضافة إلى بعض المنصات الشهيرة بالتزامن مع عرضه تليفزيونيًا.

ويقول السيناريست محمد الغيطي في تصريحات صحفية، إنه يطرق بابا جديدا بهذا السيناريو في دراما التشويق والإثارة، وقد استعان بعدد من الخبراء في مجال الطب الشرعي بالإضافة إلى الاطلاع على أكبر موسوعة عربية في هذا المجال لتدقيق المعلومات العلمية والمصطلحات والحقيقة، كاشفا عن أن قدرات الفنانة بشرى في اللغة الإنجليزية أضاف لفريق العمل الكثير خلال بروفات القراءة، مشيرا إلى أنها فنانة ملتزمة جدا وصديقة عزيزة يعتز بوجودها في هذا العمل.

وأضاف الغيطي أنه سعيد بالتعاون مع المخرج الشاب شادي أبوشادي، وتوقع أن يكون إضافة لقائمة المخرجين المتميزين جدا في مصر لأنه مطلع على كل التقنيات الحديثة في الصورة ويتحكم في أدواته جيدا.

المسلسل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبوشادي، وإنتاج محروس المصري ومحمود كامل رزق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم المصريين والعرب، أبرزهم، بشرى، نضال الشافعى، رزان مغربي، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، منذر رياحنه، أيمن عزب، عابد عناني، آمال رمزي، وياسمين جمال، بالإضافة إلى النجم فراس سعيد، ومريم الجزائرية، كما يشارك في البطولة سميرة صدقي، محمد عبدالجواد، ياسر على ماهر، وضيف شرف الفنان القدير رشوان توفيق.

أحداث المسلسل أبطال المسلسل العربية الع العر الطب الشرعي الطبي الشهيرة السيناريست صديقه

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

وزير التعليم: بدأنا الامتحانات بالمواد غير المضافة لإزالة الرهبة لدى الطلاب

"الدستور" يكشف تفاصيل عرض الزمالك للتعاقد مع حسين الشحات

إصابة عامل فى حريق مجمع طبى بالخانكة.. ومحافظ القليوبية يأمر بفتح تحقيق عاجل

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

"الداخلية" تستحدث تأشيرة دخول للأجانب متعددة السفرات بـ700 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران