أوسوريو يحسم موقف أحمد زيزو من الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن مستقبل أحمد سيد زيزو.

وتلقى زيزو بعض العروض الأوروبية في الفترة الأخيرة وسط رغبته في الرحيل عن الزمالك والعودة من جديد إلى أوروبا.

وأكد المصدر أن أوسوريو رافض تمامًا فكرة رحيل زيزو عن الزمالك ومتمسك ببقائه، وأكد للإدارة أن زيزو أحد العناصر التي سيبني عليها مشروعه مع الفريق.

وأوضح المصدر أن أوسوريو أبلغ الإدارة برفضه رحيل زيزو والتمسك ببقائه مع الفريق وطلب بإغلاق هذا الملف بشكل كامل.

وتلقى زيزو عرضين من تركيا بشكل رسمي في الفترة الأخيرة ووضع الكرة في ملعب الإدارة لحسم الأمر بشكل نهائي.

ومن ناحية أخرى، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة كأس مصر.

وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المواجهة المقبلة في بطولة كأس مصر أمام فاركو، وشرح المدير الفني بعض الأفكار المراد تنفيذها خلال المران الجماعي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.