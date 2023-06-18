ضمن "حياة كريمة".. الكشف الطبي على 1688 مواطنا بالقوافل الطبية في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من محدودي الدخل والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

والتي تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية نجع الحجر التابعة لمركز دراو ، ومنطقة الشهيد صلاح نصر التابعة لمركز بإدفو.

وقد استمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية، ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 1688 مواطن ومواطنة.

ولفت إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.