الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة الشعب الجمهورى بالحوار الوطنى: قانون تنظيم الجامعات قديم ولابد من تحديثه

الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري

قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن حقوق البحث العلمي وإعطاء مساحة للباحثين ضرورة، مشيرة رلى أنه من الأهمية بمكان العمل على تطبيق حقوق الملكية الفكرية والعمل على تبادل المعلومات الأكاديمية لدعم البحث العلمي.

وأضافت، خلال كلمتها في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن قانون تنظيم الجامعات قديم ولابد من تحديثه والعمل على تعديله وفقا للتطورات التي شهدها قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وطالبت بضرورة تفعيل الحرية للباحثين، ودعم المبتكرين بمفهومه الحديث والتوسع في البعثات العلمية كذلك تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية والعمل على إتاحة البيانات إلكترونية وتفعيل دور بنك المعرفة في توفير المواد العلمية المطلوبة للباحثين وخاصة المتعلقة بالجهات الحكومية.

الجهات الحكومية التعليم الجامعى الحوار الوطنى الشعب الجمهوري الحكومة الالكترونية الحريات العامة تبادل المعلومات

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