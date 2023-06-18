زاد البحث عن موعد بداية الدراسة 2024، وذلك قبل انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة حيث يرغب أولياء الأمور في وضع خطة لقضاء الإجازة الصيفية للترفية على أبنائهم استعدادا للدراسة في العام المقبل سواء لطلاب المدارس الحكومية أو الخاصة 2023-2024 حيث يتم الإعلان عن مخطط زمني للعام الدراسي.

موعد بداية الدراسة 2024 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس الحكومية خلال مؤتمر صحفى يعقد بديوان عام الوزارة ومن المتوقع أن يكون عقد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة وقبل إعلان النتيجة الرسمية للطلاب حيث يتم تحديد ملامح العام الدراسي المقبل كاملة والحدود الزمنية الفاصلة بين الفصلين الأول والثاني والإجازات.

ويتم الإعلان قبل انتهاء شهر يوليو المقبل حتى يتمكن طلاب المراحل الدراسية الجديد تقديم أوراقهم في المدارس الحكومية (عام، تجريبي) المرشحين لها في العام الدراسي المقبل 2023-2024 وإنهاء كافة الإجراءات قبل العام الدراسي الجديد والخضوع لامتحانات القبول التي تعقد للطلاب الجدد قبل القبول النهائي.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023

يستطيع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية التقديم في الصف الأول الثانوي بكافة أنواع التعليم المعتمدة رسميا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وإدخال كافة البيانات اللازمة والمستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية والخاصة.

ويتم التقديم من خلال إنشاء حساب رسمي عبر الموقع الإلكتروني ويتم متابعة طلب الالتحاق من خلال هذا الحساب، وذلك في إطار الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة للطلاب وأولياء أمورهم لتخفيف الأعباء عليهم خاصة في حالة قضاء الإجازات الصيفية خارج مصر أو داخلها.

لينك التقديم في رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي 2023

يستطيع أولياء أمور الأطفال من سن 4-6 سنوات والراغبين في إلحاق أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي استخدام الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)، وإدخال كافة بيانات الطالب وولي الأمر و محل السكن والمدارس التي تخدم المربع السمي وسن الطالب بدقة.

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