تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 أزهر

ارتفعت معدلات البحث مؤخرًَا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "جوجل"، عن موقع الأزهر الشريف للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث يترقب أولياء الأمور فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الموقع الرسمي للأزهر الشريف، للتقديم لأبنائهم للالتحاق بالأزهر الشريف، بجانب أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.

ويبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، في المعاهد الأزهرية، في شهر سبتمبر وينتهي في شهر يونيو أو يوليو، حسب المرحلة والصف الدراسي، وفي كل عام تصدر خطة الدراسة لتوضح جميع التفاصيل، حيث يعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد فتح باب القبول لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

تقديم الصف الاول الابتدائي 2023 ازهر

وقالت بوابة الأزهر الالكترونية، إنه قريبًا سيتم فتح باب التقدم للمعاهد الأزهرية لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وإعلان شروط الاتحاق والتقدم الكترونيًا عبر موقع التنسيق المعد لذلك وبوابة الأزهر (من هنا)

وأعلن الأزهر الشريف، أنه في كل عام دراسي جديد، يتم فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة) وذلك عبر موقع وبوابة الأزهر الإلكترونية

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

شروط تقديم الصف الاول الابتدائي 2023 أزهر

- إجراء المقابلة الشخصية

- تسليم ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.

- تقديم الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- تسليم عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

- تقديم صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم على أن تكون سارية.

- تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

- إرفاق الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.

شروط القبول في الأزهر الشريف

ويتطلب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري توافر عدد من الشروط في الطالب المتقدم، والتي تتمثل في التالي:

- بلوغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى و 9 سنوات كحد أقصى.

- يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بـ 6 أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.

- أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.