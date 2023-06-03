موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2023، ارتفعت المعدلات البحثية، بهذه الكلمات، على محركات البحث جوجل، وخاصة مع بدء الإجازة لعدد كبير من الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية، وظهور النتائج .

وارتفعت عمليات بحث الطلاب وأولياء الأمور، عبر محركات البحث جوجل، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2023، وذلك ضمن محاولاتهم لمعرفة المواعيد المحددة والرسمية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024/ 2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2023

ووفقا للخريطة للعام الدراسي المقرر كل عام، من المتوقع أن يكون نهاية شهر سبتمبر 2023 أو مع الأيام الأولى من شهر أكتوبر 2023، وذلك كما هو متبع في كل عام .

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لاعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/ 2023 والتي ستشمل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2023 وكذلك موعد الامتحانات والإجازات، خلال الفترة المقبلة .

فيما بدأت وزارة التربية والتعليم، فتح باب تقديم المدارس الحكومية 2023 بداية من الخميس 1 يونيو 2023، ويستمر التقديم لمرحلتى رياض الأطفال والأول الابتدائي العام الدراسي الجديد 2023-2024 حتى 30 يونيو 2023.

على أن نه يتاح لولي الأمر تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024 من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، وتسجيل البيانات المطلوبة، مشيرة إلى أنه يمكن لولى الأمر أن يقدم بثلاث مدارس للطالب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أن يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة وتسجيل البيانات المطلوبة، وتسجيل الدخول بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

و بعد ذلك يتم اختيار نوعية المدرسة للتسجيل "رسمية أو رسمية لغات"، والضغط على بدء التسجيل، وتسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل، وتسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن، ثم حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل.