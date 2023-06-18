الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: برشلونة يستهدف ضم لاعب توتنهام بديلًا لصفقة جوندوجان

إلكاي جوندوجان
إلكاي جوندوجان

يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن إبرام صفقات جديدة لتدعيم خط وسط الميدان خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعاني برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، حاليًا من وجود أزمة في خط وسط الميدان، خاصة بعد رحيل النجم سيرجيو بوسكيتس، قائد ولاعب وسط الفريق، بعد نهاية عقده.

برشلونة يحدد بديل لصفقة جوندوجان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والذي كان يلعب مع فياريال معارًا في الموسم الماضي 2022-2023.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي أبدى إعجابه بقدرات جيوفاني لو سيلسو، ويريد الحصول على خدماته في الصيف، ولكن ذلك في حال فشل التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تضع جوندوجان كأولوية للتعاقد معه في الصيف، ولكن في حال فشل إتمام الصفقة، فإن تشافي سيوّجه أنظاره صوب جيوفاني لو سيلسو.

يأتي ذلك في ظل رغبة نادي مانشستر سيتي لتجديد عقد جوندوجان خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سينتهي في 30 يونيو الجاري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة تنتظر ردًا من جوندوجان بشأن موافقته أو رفضه على الانتقال إلى قلعة "كامب نو"، من أجل تحديد موقف النادي الكتالوني من تقديم عرضًا رسميًا لضم لو سيلسو من عدمه.

ويتواجد لو سيلسو على طاولة برشلونة كمرشح مُفضّل عن غيره؛ نظرًا لخبرته في الدوري الإسباني، بجانب انتهاء عقده مع توتنهام، وبالتالي سيتم التعاقد معه في صفقة حرة بالمجان.

يذكر أن نادي برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.

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