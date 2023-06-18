الأحد 18 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

بالمستندات.. التفاصيل الكاملة لامتحانات الدور الثاني لأبنائنا في الخارج

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدءً امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج ابتداءً من يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مستندات رسمية عممت على المديريات وحصلت “الدستور” على نسخة منها، أن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج هم: الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر والمتقدمين للدور الثاني على نظام أبناؤنا في الخارج، والطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول ولهم دور ثاني.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج هي:
بالنسبة للطلاب الجدد المتقدمين من مصر:

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيًا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار.
-التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية.
- تسليم أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة، موضحًا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد.

وبالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج من الدور الأول:

- التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية مع كتابة رقم الجلوس بالدور الأول، ولا يتم دفع أي رسوم لامتحانات الدور الثاني ولا يتم إرسال أي مستندات.

وبالنسبة لامتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين فقط:

تبدأ الامتحانات يوم السبت 8 يوليو 2023 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وفقًا للجداول المعلنة على المنصة الإلكترونية.

خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، على ولي الأمر اتباع الخطوات التالية:
- إنشاء حساب خاص به على موقع أبناؤنا في الخارج.
-تحديد عدد الأبناء المتقدمين لآداء امتحانات الدور الثاني أو تحديد المستوى من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.
-سداد مبلغ 150 دولار أمريكي عن امتحانات الدور الثاني للطلاب الجدد فقط أو امتحانات تحديد المستوى عن كل طالب في أي مرحلة دراسية.
- تسجيل الاستمارة الإلكترونية مع التأكيد على نوع الامتحان (دور ثاني - تحديد مستوى) واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

الالكترونية الإدارة العامة للامتحانات الإدارة العامة الاستما التربية والتعليم والتعليم التع

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