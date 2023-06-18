الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: الشراكات الدولية تعزز دور القطاع الخاص في تنمية مصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برئيس مؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، والوفد المرافق له.

وقال خلال كلمته بمؤتمرٍ صحفي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية: "انتهز هذه الفرصة كي نهنأ أنفسنا بالشراكة المهمة التي نوقّعها اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، فنحن اليوم ننفذ عناصر الشراكة بين مجموعة البنك الدولي ومصر خلال الفترة من 2023 وحتى 2027، والتي تم الموافقه عليها من قِبَل مجلس إدارة البنك الدولي مارس الماضي".

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقات تزيد من شراكات مصر الدولية، حيث تساعد في تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في تنمية مصر، وكذلك الإطار القُطري للشراكة يعزز المنافسة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تعزيز الحياد التنافسي أمر مهم للغاية؛ لمساعدة استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية التي سوف تنعكس على توفير فرص العمل وزيادة التنافسية.

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