رئيس كهرباء القناة: زيادة إنتاج ورش الشركة يعتمد على سلامة العاملين وتطوير البنية التحتية

تفقد صباح اليوم المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قطاع الورش التابع لكهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية والذي يضم أقسام التصنيع المحلية لمهات الكهرباء والأثاث، في زيارة مفاجئة للورش.

وزار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، خلالها زيارته التفقدية كافة أقسام الورش التي تعمل على تصنيع أعمدة الإنارة ذات الجهود المختلفة، وأكشاك الكهرباء، وصناديق توزيع الكهرباء المحدودة الحجم.

وأثنى المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، على الجهود المبذولة من قبل العاملين بأقسام الورش في قطاع كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلة وخاصة عمال الورش، وخص العاملين بالورش بالثناء على ما يقدمونه من جهد في ورشة تصنيع أعمدة الجهد المنخفض والمتوسط، واقسام تصنيع الأكشاك وصناديق التوزيع وتأهيل الموزعات.

وطالب المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بضرورة أن يكون المنتج على مستوى من الجودة والكفاءة العالية ومطابق المواصفات العالمية، خاصة وأن أبرز إنتاج لورش كهرباء القناة هو تصنيع أعمدة الجهد المنخفض التي تعمل على تغطية كافة احتياجات الشركة، وكذلك يتم مد بعض شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية من هذه الأعمدة.

وتضمنت زيارة المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ورشة تصنيع الأثاث والذي ينتج بها كافة مستلزمات المكاتب والاستراحات من مكاتب ودواليب وكراسي وانتريهات، كما طالب "أبو وردة" بضرورة تطوير كافة المنتجات لتكون على مستوى عالي من الجودة والكفاءة.

كما شدد رئيس مجلس كهرباء القناة على ضرورة إصلاح المحولات الكهربائية و علي ضرورة إجراء كافة الاختبارات اللازمة بعد إصلاح أي محول، كما طالب بضرورة سرعة عمل الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل كافة مباني (البنية التحتية) الورش وتجهيزها بأحدث الأجهزه لزيادة إنتاجها وجودة المنتج مع ضرورة الالتزام بوسائل الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على العاملين.