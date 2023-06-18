"الزواج الوهمي".. حبس نصاب "الكوافير" في الأميرية سنة

قضت محكمة جنح الأميرية، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بالنصب على العاملات في محلات الكوافير، وسرقة ذهبهم بزعم مساعدتهم لإتمام زواجهم بالسجن لمدة عام.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم كان يقوم بغعطاء أموال للعاملات في محلات الكوافير بزعم أنها مساعدة من السيدات التي يعمل معهم لإقناعهم بمصداقيته.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم توجه إلى أكثر من كوافير في منطقة الأميرية وطلب من أصحابهم ترشيح عدد من الفتيات المقبلات على الزواج لمساعدتهم في إتمام عملية الزواج من خلال السيدات التي يعمل لديهم وزعم أنهم من الأثرياء.



وذكرت التحريات، أن المتهم طلب من الفتيات ارتداء ذهب خطوبة عند التوجه للسيدات الأثرياء كى يصدقوا أن الفتيات مخطوبين لمساعدتهم على إتمام الزواج.

وفى يوم الواقعة توجهت مالكة محل كوافير ومعها العاملات معها إلى المكان الذى اتفق عليه المتهم لمقابلتهم بالسيدات الأثرياء، حيث طلب من الفتيات الانتظار خارج المكان وتبقى معه صاحبة المحل، ثم يطلب من صاحبة المحل الانتظار ويخرج للفتيات ويقول لهم "صاحبة المحل عايزة الدهب" ويسرق الذهب يفر هاربًا حتى تم ضبطه.