الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أنتوني يوقع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا (صور)

الكنيسة
الكنيسة

وقع الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا عقد شراء كنيسة جديدة على اسم القديس البابا كيرلس السادس في مدينة كورك الواقعة جنوبي أيرلندا.


كانت الخدمة في مدينة كوك خلال السنوات العشر الماضية في كنائس مؤجرة.


حضر توقيع العقد إلى جانب الطرف البائع، السيد تيم كويل عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وبعض من شعبها.

وهذه هي الكنيسة الثالثة التي يتم شراؤها في إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا خلال الشهرين الماضيين، حيث اشتريت كنيسة في مدينة Bromley يوم 8 أبريل وكنيسة أخرى في Swansea بإمارة ويلز على اسمي رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا يوم 26 أبريل الماضي.

 

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