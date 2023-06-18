الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعيد الأضحى لموظفي الدولة

30 يونيو
30 يونيو

يتساءل موظفي القطاع العام والخاص عن موعد إجازة 30 يونيو 2023 حيث تتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك والذي يكون خلال الفترة من الثلاثاء 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان.

موعد إجازة 30 يونيو 2023

لم يصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حتى الآن قرار بشأن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك والإجازة الرسمية لذكرى ثورة 30 يونيو 2023، وذلك حيث لم يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ رسميا حيث تعلن المملكة العربية السعودية غرة الشهر ويتبعها باقي الدول لكونها المشرفة عن موسم الحج 1444/2023.

عادة ما يحصل موظفي الدولة والقطاع الخاص على إجازات بديلة للإجازات الرسمية في الأعياد الدينية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي يحدد علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات وفي حالة ضرورة عمل الموظفين في المؤسسات الخاصة يحصلون على أجر مضاعف.

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موعد عيد الأضحي المبارك 2023 وعدد أيام الإجازة الرسمية

إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك

يحصل موظفي البنوك الذين يعملون في القطاع المصرفي المصري على إجازة عيد الأضحى المبارك وفقا لتعلميات البنك المركزي المصري وغالبا لما ستكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية.

تستطلع المملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ مساء اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 عقب صلاة المغرب مباشرة حيث يتم الإعلان عن أول أيام الشهر رسميا من خلال المحكمة العليا ويتبعها في ذلك باقي الدول في مختلف بقاع الأرض حيث يبدأ موسم الحج واستقبال حجاج بيت الله الحرام والطواف والسعي والوقوف بجبل عرفات.

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عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع العام

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023

موعد إجازة 30 يونيو 2023 وإجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة تم تحديدها في جدول الامتحانات الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث حددت الفترة من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل كأجازة للعيد حيث تستأنف الامتحانات يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

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