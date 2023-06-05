موعد عيد الأضحي المبارك 2023 وعدد أيام الإجازة الرسمية

منذ بداية شهر يونيو وبدأت التساؤلات عبرمحرك "جوجل" تزيد حول موعد عيد الأضحي المبارك 2023، حيث تستعد الأمة الإسلامية للاحتفال بعيد الأضحي الذي يتميز بالعديد من العادات المتعارف عليها.

موعد عيد الأضحي المبارك 2023

ومع زيادة البحث عن موعد عيد الأضحي المبارك، نقدم لكم من خلال هذه السطور موعده:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن موعد عيد الأضحي المبارك 2023، كما أعلنت عن موعد غرة شهر ذو الحجة للعام 1444هـ وعيد الأضحى 2023 فلكيًا، فغرة شهر ذو الحجـة فلكيًا يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023، ووقفة عرفات 9 ذو الحجة 1444 فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وأول أيام عيد الأضحى فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

ويحدد موعد عيد الأضحي عندما يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي في يوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هجريا، وفلكيًا يوم 18 من شهر يونيو، كما يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح من 31 إلي 37 دقيقة.

إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 2023

أعلنت رئاسة الوزراء عن عدد أيام الإجازات الرسمية خلال عيد الأضحي المبارك للقطاع العام والخاص، وحددت لمدة 5 أيام تبدأ من يوم عرفة الموافق 9 ذو الحجة 1444هـ وفلكيًا يوم الثلاثاء27 يونيو.

وأول أيام عيد الأضحى 2023 في مصر يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، وتستمر يوم الخميس الموافق 29 يونيو، و الجمعة 30 يونيو، والسبت 1 يوليو 2023، آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.