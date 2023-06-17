عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع العام من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين خلال اليوم.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الكثير من العاملين والموظفين بمحافظات مصر لمعرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع العام، موعد العيد.

ونرصد لكم في السطور التالية عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع العام، الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، وإليكم التفاصيل على التالي:

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع العام

من المرتقب أن يصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بشأن موعد الإجازة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف يبدأ العيد الكبير يوم الأربعاء الموافق 28 من يونيو 2023 الجاري، وبينما سيكون موعد إجازة عيد الأضحى لعام 2023 في مصر فهي ستبدأ من وقفة عرفات وسوف تنتهي برابع أيامه، وسيكون في المواعيد الآتية:

وقفة عرفات: يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023. إجازة أول يوم العيد: يوم الأربعاء 28 يونيو 2023. إجازة ثاني أيام العيد: يوم الخميس 29 يونيو 2023. إجازة ثالث أيام العيد: يوم الجمعة 30 يونيو 2023. إجازة رابع أيام العيد: يوم السبت 1 يوليو 2023.

موعد عيد الأضحى 2023

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أكد خلال منشور له على موقعه الإلكتروني أن موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا يوافق يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو، وذلك طبقا للدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ، حسبما نشره المعهد سالف الذكر.

الاجازات الرسمية المتبقية لعام 2023

إجازة ثورة 30 يونيو:

تعتبر إجازة (ثورة 30 يونيو) التي توافق يوم الجمعة الموافق 30 يونيو من الإجازات الرسمية لعام 2023.

إجازة رأس السنة الهجرية:

تأتى إجازة (رأس السنة الهجرية) والتي ستعد إحدى الإجازات الرسمية في عام 2023 يوم الأربعاء 19 يوليو.

إجازة عيد الثورة:

من بين الإجازات الرسمية في 2023، تكون إجازة (عيد الثورة) التي ستوافق يوم الأحد 23 يوليو.

إجازة المولد النبوى الشريف:

إجازة (المولد النبوي الشريف) والتى تعد إجازة رسمية في 2023 يحتفل بها يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة:

آخر الإجازات الرسمية في 2023، (عيد القوات المسلحة) الذي يوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023.