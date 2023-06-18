برلمانية مستقبل وطن توافق على الدراسة المقدمة بشأن تفعيل دور التعاونيات

أعلن النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، موافقته خلال الجلسة العامة اليوم على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي لتفعيل دور التعاونيات في مصر.

وقال "الخولي": "أريد الإشارة إلى أنه على قدر أهمية الموضوع، فهو أيضاً مركب لأنه يخص قطاعات كثيرة، ويجب أن نضع في اعتبارنا المشكلات القديمة وليس الجديدة فقط، فقد كان هناك استغلال لحوافز تم وضعها للقطاع استغلت خطأ".

وأضاف: "نتحدث عن تشريعات صدرت في السبعينيات والثمانينيات في ظل الاشتراكية، وبالتالي لن تتفق مع 2023، وكان هناك حوافز تستخدم خطأ وجمعيات لا تمارس نشاطها الأصلي، بل تأخذ الحوافز وتنافس بها القطاع الخاص.. فمثلاً عندما تعقد مناقصات كان يتم حساب رسوم بنسبة 8% على القطاع الخاص، والجمعيات معفية منها مما دفع القطاع الخاص إلى دخول المناقصات تحت مظلة التعاونيات مقابل دفع 2% للجمعيات".

وتابع "الخولي": "الدراسة رائعة، محتاجين تغيير التشريعات ومراعاة عدم استخدام الحوافز بطريقة خاطئة".