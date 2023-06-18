محافظ المنوفية يلتقى الطالبة "حنين" تقديرا لتفوقها رغم ظروفها الصحية

التقى اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه الطالبة " حنين " والتى تعانى بمرض بالعمود الفقري من كفر شبرا زنجى إحدى قرى مركز الباجور، والحاصلة على مجموع 278 درجة فى الشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة لهذا العام ، يأتى هذا فى إطار بحث تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لها و الوقوف بجانبها لتماثلها للشفاء و المساهمة فى تحقيق أحلامها.

وأهدى محافظ المنوفية الطالبة حنين مكافأة مالية وميدالية المحافظة تقديراً لتفوقها وتميزها رغم ظروفها الصحية الصعبة التى مرت بها ، ووجه على الفور بتوفير سيارة لاصطحابها إلى مديرية الشئون الصحية لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة مراعاة لظروفها الصحية و تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وأجرى المحافظ حوراً مع الطالبة عن أمنياتها و طموحاتها المستقبلية وقد أعربت عن رغبتها في الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بسرس الليان، وأكد المحافظ للطالبة دعمه الكامل لها والتواصل الدائم معها لتلبية كافة مطالبها و احتياجاتها لتحقيق مسيرتها العلمية و الحفاظ على التفوق.

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لوالد الطالبة عن ظروفها الصحية والتى ولدت بمرض بالعمود الفقري عبارة عن نقص فقرات ألزمها البقاء بالفراش لفترة طويلة ومنعها من الحركة، وقامت بإجراء 13 عملية جراحية منذ ولادتها، و رغم ظروفها الصعبة لم تيأس حنين ولم تستسلم و حرصت على المذاكرة داخل العناية المركزة و قررت التفوق لتحقيق أحلامها و حصلت على الدرجات النهائية فى امتحانات دور يناير .

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل مع جموع أبناء و أهالي شعب المحافظة وخاصة الحالات المرضية والإنسانية من أجل تخفيف العبء و رفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي و دعم العلاقات الإنسانية.