إحالة 166 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

قال محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين، أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 166 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية، التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات.

وأكد المحافظ تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

بدوره، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر ومنية النصر وطلخا ونبروه وبني عبيد والمنصورة والجمالية والسنبلاوين ودكرنس، وذلك خلال يومين.

وقال إنه خلال اليوم الأول تم ضبط 99 مخالفة تموينية، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها، وخلال اليوم الثاني تم ضبط 67 مخالفة تموينية، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها.

وأضاف أن المحاضر التي تم تحريرها: عدم مطابقة للمواصفات، ونقص وزن، وغلق في مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود سجل تفتيش، وعدم إعطاء بون صرف، وانتهاء من الإنتاج، وتصرف في دقيق (159 شيكارة)، وعدم وجود ميزان داخل المخبز، وعدم إعلان عن الأسعار، وتجميع قمح، وبيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، وعدم وجود شهادة صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وغلق في مواعيد العمل الرسمية (بدال تمويني)، وذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على 130 كجم لحم بلدي، وكميات كبيرة من القمح، وكميات أخرى من علب السجائر، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية حيال المخالفين.