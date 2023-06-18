الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

مجدى البدوى: نسعى لتحديد استراتيجية تنمية العمل الأهلى فى مصر

مجدي البدوي
مجدي البدوي

بدأت قبل قليل، جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي.

وقال مجدي البدوي، مقرر مساعد اللجنة، إن رؤية مصر ٢٠٣٠، تضمنت أن العمل الأهلي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف: "لا بد من بحث مشكلات الجمعيات الأهلية، ولا يجب أن ننسى أن الجمعيات الأهلية قامت بدور مهم خلال الفترة الماضية، خاصة خلال فترة كورونا".

وتابع: "نهدف إلى تحديد رؤية واستراتيحية لتنمية العمل الأهلى في مصر، ونريد من المشاركين مقترحات لتطوير العمل الأهلي"، مشيرًا إلى أن العمل الأهلي كان له دور في تطوير الخدمة للمواطن وساعد الدولة في ملفات عدة.

الجمعيات الأهلية التنمية المستدامة العمل الأهلي القطاع الخاص جلسة لجنة النقابات فترة كورونا قانون تنظيم العمل الأهلى

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة فى كفرالشيخ

ولى أمر طالب بالثانوية العامة: «حرمت نفسى من الأكل عشان أوفر لابنى فلوس الدروس»

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

محافظ الفيوم يتفقد لجان "الثانوية" وسير العمل بغرفة العمليات المركزية بمديرية التعليم

أستاذ أوبئة يكشف أسباب تصريح "الاستعداد لمرض أشد فتكا من كورونا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية