مجدى البدوى: نسعى لتحديد استراتيجية تنمية العمل الأهلى فى مصر

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

بدأت قبل قليل، جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي.

وقال مجدي البدوي، مقرر مساعد اللجنة، إن رؤية مصر ٢٠٣٠، تضمنت أن العمل الأهلي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف: "لا بد من بحث مشكلات الجمعيات الأهلية، ولا يجب أن ننسى أن الجمعيات الأهلية قامت بدور مهم خلال الفترة الماضية، خاصة خلال فترة كورونا".

وتابع: "نهدف إلى تحديد رؤية واستراتيحية لتنمية العمل الأهلى في مصر، ونريد من المشاركين مقترحات لتطوير العمل الأهلي"، مشيرًا إلى أن العمل الأهلي كان له دور في تطوير الخدمة للمواطن وساعد الدولة في ملفات عدة.