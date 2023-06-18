"مستقبل وطن": لا توجد محافظة فى مصر إلا ودخلها صندوق تحيا مصر

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن جهود صندوق تحيا مصر في تنفيذ العديد من المبادرات الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا ومساهمته في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، وآخر تلك المبادرات هي معرض مبادرة دكان الفرحة وتوزيع المواد الغذائية واللحوم، التي تتضمن تنفيذ أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية في مدينة الأسمرات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بجانب توفير ملابس العيد والأحذية والإكسسوارات ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال والأدوات المنزلية مجانًا، مشيرًا إلى أن صندوق تحيا مصر حريص على إدخال الفرحة والسعادة في قلوب الأسر الأكثر احتياجًا قبل عيد الأضحى.

وأضاف «رزق»، أن المبادرات التي يطلقها صندوق تحيا مصر، للأسر الأكثر احتياجًا تتميز بشمول الخدمات التي تقدمها في كل القطاعات، منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديم تبرع للصندوق في 7 يوليو 2014، حيث لعب الصندوق دورًا بارزًا في دعم توجه الدولة لرعاية صحة المواطنين، كما أطلق الصندوق مبادرة يوم جديد لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين، ووفر الصندوق 500 حضانة بمشتملاتها من أجهزة تنفس وحضانات محمولة، وكذلك ينفذ مشروع تطوير وتجهيز وحدة رعاية الأطفال المبتسرين بمستشفى أبوالريش، بالإضافة إلى تجهيز العرائس وتوفير الملابس والأمتعة، وإطلاق مبادرة شتاء آمن لتوفير الأغطية خلال فصل الشتاء، وتم توفير 180 ألف بطانية.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن صندوق «تحيا مصر» كانت له مساهمات كبيرة في المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين"، بعد مشاركته بالمبادرة منذ عام 2015، وتمكن من سداد ديون 6400 غارم وغارمة بقيمة 42 مليون جنيه، وتم الإفراج عنهم، بجانب إطلاق مبادرة "بالهنا والشفا" للمشاركة في توفير الدعم الغذائي الأسر الأولى بالرعاية، حيث يستفيد من المبادرة نحو 8 ملايين مواطن على مدار العام، والمشاركة في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة تحت اسم «عطاء» بمساهمة قدرها 180 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة المشروع القومي "مودة" الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأشار «رزق»، إلى أن جهود صندوق «تحيا مصر» التنموية لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضًا دعم البرنامج القومي لحماية "أطفال بلا مأوى" ماليًا بقيمة 114 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة أكبر 6 دور رعاية تابعة لوزارة التضامن، وإعمار ورفع كفاءة 10 آلاف منزل متهدم في 332 قرية، والمساهمة في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه، وتنمية مركز نصر النوبة بأسوان وباقي مراكز المحافظة، بجانب إحلال وتجديد مساكن منطقة العسال بحي شبرا بتكلفة 91 مليون جنيه، ومشاركته في مبادرة مستورة من خلال توفيره قرضًا دوارًا في شكل أدوات إنتاج لكل امرأة مصرية من سن 21 إلى 60 عامًا، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أنه لا توجد محافظة في مصر إلا ودخلها صندوق تحيا مصر، ونفذ فيها العديد من الخدمات وأطلق الكثير من المبادرات التي استفاد منها ملايين المصريين، مع تنوع خدماته سواء من حيث توفير فرص عمل وإعادة إعمار القرى، ودعم المرأة، وتوفير خدمات صحية، ومبادرات غذائية وتوفير ملابس للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دعم الشباب من خلال توفير آلية مرنة لتمويل مشروعات النقل المبرد والعادي لنحو 1250 شابًا، ومشروع توفير 1000 تاكسي للشباب في عشر محافظات وذلك بتمويل 79 مليون جنيه .